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Синоптики сделали прогноз погоды в Новосибирске на 9−12 июля

В Новосибирске ожидается дождь и теплая погода.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Сиб.фм

По данным сайта «Яндекс Погода» во вторник, 9 июля, в Новосибирске ожидается температура от +15 до +23 градусов и северный ветер со скоростью 3,8 метров в секунду. Также весь день будут лить дожди.

В среду осадки продолжатся, а в четверг, 11 июля, днем будет пасмурно, но без дождей. Слабый западный ветер, температура до +26 градусов.

12 июля, в пятницу, синоптики вновь обещают погоду без осадков и уже +27 градусов.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском корову спасли при помощи автокрана.