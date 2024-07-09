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Хабаровский «Амур» пополнили два хоккеиста из молодёжки

Оба спортсмена уже принимали участие в играх КХЛ.

Источник: ХК "Амур"

Нападающие Игнат Коротких и Сергей Колесников приняли квалификационные предложения «Амура» и заключили контракты на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Игнату Коротких 22 года, он воспитанник хабаровской хоккейной школы. В КХЛ за «Амур» дебютировал в сезоне 2020/2021 года. К настоящему моменту центральный нападающий сыграл в лиге 44 матча в регулярном чемпионате и пять — в плей-офф.

Сергею Колесникову 24 года, в «Амур» он перешел в минувшем году. Большую часть сезона провел во Всероссийской хоккейной лиге выступая за красноярский «Сокол», но также играл и в КХЛ — провел шесть матчей, отметился одной забитой шайбой и одной результативной передачей.

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