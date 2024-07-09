В Заельцовском районе Новосибирска из-за ливня встали трамваи

Заельцовский район города сильно пострадал от выпавших осадков: на дорогах встали трамваи, а некоторые улицы оказались под водой. О последствиях непогоды рассказали в администрации Новосибирска.
— Городские службы ликвидируют последствия ливня, обрушившегося на Новосибирск 8 июля. На площади Калинина в 11:58 из-за подтопления проезжей части остановили движение трамваев. В 12:50 его восстановили, — пишут в пресс-службе.
Несколько обращений поступило и от местных жителей. Территории частных домов, расположенных на улицах Калинина, 212 и 2-й Сухарной, 22, затопило. На участке Декоративной в Калининском районе размыло дорогу.
— Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218−68−88, 227−44−44, — дополнили в мэрии.