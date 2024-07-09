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Российско-китайская комиссия по развитию Дальнего Востока начала заседание

Во Владивостоке стартовало пятое заседание межправительственной комиссии с участием делегаций из России и Китая.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке началось пятое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. В приморскую столицу прибыла крупная делегация представителей государственных ведомств и бизнеса из Китая.

Российскую делегацию возглавляет вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с ним на встрече присутствуют представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Цель заседания — обсудить дальнейшее сотрудничество между двумя странами в сфере экономического и социального развития регионов. Вопросы, которые будут рассматриваться, включают развитие инфраструктуры, транспортные проекты и совместные инвестиционные инициативы.

экономика