Российско-китайская комиссия по развитию Дальнего Востока начала заседание

Российскую делегацию возглавляет вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с ним на встрече присутствуют представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.