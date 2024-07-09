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Июнь 2024 года стал самым жарким в истории

Первый месяц лета 2024 года признали самым жарким в истории. Он стал уже 13-м месяцем с рекордными температурами подряд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mir24.

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Источник: Baigenews

Средняя температура воздуха у поверхности в июне составила 16,66 градуса Цельсия. Это на 0,14 градуса выше, чем в июне 2023-го. Показатель также на 0,67 градуса превысил средние значения для этого месяца за период 1991—2020 годов.

«Июнь становится 13-м месяцем подряд с рекордными глобальными температурами и 12-м месяцем подряд, когда температура превышает 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом».

отметили представители Службы изменения климата «Коперник».

Исследование указало на «значительные и продолжающиеся» изменения климата. Учёные предупредили, что человечество ждут новые температурные рекорды.

Температуры выше среднего в июне 2024 года наблюдались на юго-востоке Европы, в Турции, восточной Канаде, западной части США и Мексике, Бразилии, северной Сибири, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Западной Антарктиде. Показатели ниже среднего отметили в Западной Европе, Исландии и на северо-западе России.

Средняя глобальная температура поверхности моря в прошлом месяце составила 20,85 градуса, что также является самым высоким значением за всю историю наблюдений за июнь.