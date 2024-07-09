Июнь 2024 года стал самым жарким в истории

Температуры выше среднего в июне 2024 года наблюдались на юго-востоке Европы, в Турции, восточной Канаде, западной части США и Мексике, Бразилии, северной Сибири, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Западной Антарктиде. Показатели ниже среднего отметили в Западной Европе, Исландии и на северо-западе России.