Июнь 2024 года стал самым жарким в истории

Средняя температура воздуха у поверхности в июне составила 16,66 градуса Цельсия. Это на 0,14 градуса выше, чем в июне 2023-го. Показатель также на 0,67 градуса превысил средние значения для этого месяца за период 1991—2020 годов.
«Июнь становится 13-м месяцем подряд с рекордными глобальными температурами и 12-м месяцем подряд, когда температура превышает 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом».
Исследование указало на «значительные и продолжающиеся» изменения климата. Учёные предупредили, что человечество ждут новые температурные рекорды.
Температуры выше среднего в июне 2024 года наблюдались на юго-востоке Европы, в Турции, восточной Канаде, западной части США и Мексике, Бразилии, северной Сибири, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Западной Антарктиде. Показатели ниже среднего отметили в Западной Европе, Исландии и на северо-западе России.
Средняя глобальная температура поверхности моря в прошлом месяце составила 20,85 градуса, что также является самым высоким значением за всю историю наблюдений за июнь.