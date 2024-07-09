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В Новосибирске мусульмане по пятницам обсуждают вопрос ношения никабов

Муфтият Новосибирской области Салим Шакирзянов высказался о вопросе ношения никаба на пятничных молитвах.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что ношение одеяния, полностью закрывающего лицо, не является религиозным обычаем и его запрет не противоречит канонам ислама.

Этот вопрос стал актуальным после обращения депутата Бердска и лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Фируза Хасанова к губернатору Новосибирской области с предложением запретить ношение никабов на территории региона. В социальных сетях также начали появляться фотографии с граффити, перечеркивающими слово «никаб».

Шакирзянов подчеркнул, что ношение никаба — это национальный обычай некоторых народов, а не религиозный запрет. Он также отметил, что в Коране не указано запрещение показывать лицо другим мужчинам, пишет ТАСС.

Тем не менее, муфтий отметил, что традиция носить никаб появилась у персов и арабов как средство защиты от песка и пыли. В настоящее время никаб в Новосибирской области встречается редко, преимущественно в спальных районах города.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что депутат Антонов из Новосибирска прокомментировал возможный запрет никабов.

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