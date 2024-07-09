Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: поселок Горького обновим к 1 сентября

На улице Энтузиастов ведутся активные работы в течение всего светового дня. Дорожные службы устраняют участки с побочками, мешающие движению автомобилей. Для этих целей временно закрыли трассу. В настоящее время рабочие выкапывают старые грунты и засыпают их каменными породами. После завершения работ движение по этой дороге будет восстановлено, сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
— По указанию временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Викторовича Демешина мы приступили к ремонту проблемных участков дорог в поселке Горького, включая улицу Энтузиастов. Сегодня я дал указания подрядчику ускорить темпы работ. В течение двух-трех дней движение по этой трассе будет возобновлено. Затем подрядчик продолжит ремонт дорожного покрытия, — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Улица Энтузиастов будет полностью отремонтирована к 1 сентября. В этом районе будет установлена система водоотведения, заменены тротуары и асфальтирована дорога. Длина ремонтируемого участка составляет 700 метров.
— В целом ямочный ремонт в этом микрорайоне пройдет по улицам Горького, Энтузиастов и Восточному шоссе. Работы будут проводиться на разных участках микрорайона до 1 сентября. Финансирование осуществляется из местного бюджета, мы перераспределили средства. Уверен, что краевое правительство выделит дополнительное финансирование, так как средств городского бюджета для проведения ямочного ремонта едва ли хватит. Совместными усилиями с региональными властями мы решим эту проблему, — прокомментировал Сергей Кравчук.