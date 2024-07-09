Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: поселок Горького обновим к 1 сентября

— В целом ямочный ремонт в этом микрорайоне пройдет по улицам Горького, Энтузиастов и Восточному шоссе. Работы будут проводиться на разных участках микрорайона до 1 сентября. Финансирование осуществляется из местного бюджета, мы перераспределили средства. Уверен, что краевое правительство выделит дополнительное финансирование, так как средств городского бюджета для проведения ямочного ремонта едва ли хватит. Совместными усилиями с региональными властями мы решим эту проблему, — прокомментировал Сергей Кравчук.