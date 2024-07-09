Грозы, град и ливни ожидаются на Южном Урале

Во вторник, 9 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, в горных и юго-западных районах сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 17, при грозах шквалистое усиление до 25.