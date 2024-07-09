Грозы, град и ливни ожидаются на Южном Урале

Во вторник, 9 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, в горных и юго-западных районах сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 17, при грозах шквалистое усиление до 25.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 9 июля, у Георгия, Давида, Дионисия, Иоанна, Павла, Тихона и Ферапонта.
Между прочим, 9 июля 2024 года отмечают день Давида Земляничника. Согласно народным приметам, сегодня запрещено мерить чужие украшения. Особенно опасными считаются обручальные кольца. Если чужое кольцо надеть на свой палец, то оно заберет счастье.