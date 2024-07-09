В Красноярском крае без электричества могут остаться 30 тысяч должников

Об этом сообщили в Красноярскэнергосбыте.
Более 30 тысяч клиентов компании в июле получат уведомления об отключении электроэнергии. По состоянию на второй квартал 2024 года задолженность жителей увеличилась на 199 млн рублей.
После получения уведомления об отключении электричества у клиента есть 30 дней, чтобы оплатить задолженность. В противном случае поставщик электроэнергии вправе полностью отключить электроэнергию.
«В числе должников оказываются клиенты, допустившие задолженность, превышающую величину двухмесячного размера платы, исчисленной исходя из норматива, который зависит от количества комнат и проживающих лиц. В среднем, за долг от 1 тысячи рублей можно оказаться без электроэнергии», — отметили энергетики.
Подача электроэнергии возобновляется в течение нескольких календарных дней после полной оплаты задолженности. Жителям частного сектора еще необходимо оплатить расходы по приостановлению и возобновлению предоставления электрической энергии, которые в сумме составляют 1965,76 рублей.
Во избежание нежелательных последствий в компании призывают своевременно оплачивать счета за потребляемую электроэнергию. Если возникают сложности, то должнику следует обратиться в офис Красноярскэнергосбыта либо воспользоваться дистанционными сервисами компании, и заключить соглашение о реструктуризации долга. Подробные условия реструктуризации задолженности согласовываются в индивидуальном порядке.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае с 1 июля выросли цены на услуги ЖКХ.