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Жители Нефтяников сообщили о сильном запахе сероводорода

В городе действует режим НМУ первой степени опасности.

Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского Управления гидрометеоцентра, в Омской области до 11 утра 9 июля действует режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Погода не способствует рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Во время режима НМУ предприятия должны снижать количество выбросов. Но жители Нефтяников сообщают, что сегодня ночью и утром в районе было невозможно дышать.

«Очень сильный запах сероводорода. Я давно такого сильного не чувствовала», — сообщила порталу Om1.ru омичка.

Высокий уровень загрязнения вчера, 8 июля, был зафиксирован также в Кировском и Ленинском округах. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Омской области зафиксировали там превышение по сероводороду 1,88 и 1,12 ПДК соответственно.

экология