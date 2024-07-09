На поиски пропавшего в лесу ребенка с ДЦП бросили дополнительные силы

Мальчик пропал 6 июля в районе поселка Бектыш, куда приехал вместе с родителями за грибами.
Он пропал из машины, когда мама ушла за грибами, а отец ненадолго отлучился. С тех пор ребенка не могут найти. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, Следственного комитета, полиции, регионального министерства общественной безопасности, казаки и волонтеры. Для координации действий органов местного самоуправления в Бектыш были отправлены заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Зона поиска распределена на квадраты, местность прочесывают 90 сотрудников полиции, уже обследовано 23 квадратных километров и 85 километров проселочных дорог. В воздухе с задачей поиска подростка работают беспилотники, дельтаплан, а также воздушное судно оборудованное тепловизором.
«Каждая группа выбывает в определенный квадрат, и при прочесывании местности трекер наносится автоматически на карту, — прокомментировал операцию заместитель губернатора Алексей Фартыгин. — Это позволяет в режиме реального времени видеть отработку массива и планировать дальнейшие поиски. Все объединены одной задачей, как можно скорее найти мальчика».
Пропавшему подростку 14 лет, он единственный ребенок в семье. Родители постоянно занимались развитием ребенка, сейчас они вместе со спасателями прочесывают лес.