На поиски пропавшего в лесу ребенка с ДЦП бросили дополнительные силы

Он пропал из машины, когда мама ушла за грибами, а отец ненадолго отлучился. С тех пор ребенка не могут найти. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, Следственного комитета, полиции, регионального министерства общественной безопасности, казаки и волонтеры. Для координации действий органов местного самоуправления в Бектыш были отправлены заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.