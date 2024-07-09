Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приметы на Федорин день: что нельзя делать 9 июля 2024 года

Во вторник, 9 июля, вспоминают святую мученицу Феодору и воина Дидима, которые пострадали за веру во время гонений.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 9 июля, вспоминают святую мученицу Феодору и воина Дидима, которые пострадали за веру во время гонений. В народном календаре день назвали Федориным.

Что можно делать 9 июля:

  • по народным поверьям, сегодня было принято задабривать Домового;
  • собирать цветы фиалок и липы, их которых потом делали настои;

Что нельзя делать 9 июля:

  • убираться в доме, а особенно подметать полы;
  • ссориться;
  • стирать вещи ребенка;

Народные приметы:

  • одолжить что-либо из дома — к беде;
  • пол подмести — вымести из дома удачу и здоровье.