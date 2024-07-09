Приметы на Федорин день: что нельзя делать 9 июля 2024 года

Во вторник, 9 июля, вспоминают святую мученицу Феодору и воина Дидима, которые пострадали за веру во время гонений. В народном календаре день назвали Федориным.
Что можно делать 9 июля:
- по народным поверьям, сегодня было принято задабривать Домового;
- собирать цветы фиалок и липы, их которых потом делали настои;
Что нельзя делать 9 июля:
- убираться в доме, а особенно подметать полы;
- ссориться;
- стирать вещи ребенка;
Народные приметы:
- одолжить что-либо из дома — к беде;
- пол подмести — вымести из дома удачу и здоровье.