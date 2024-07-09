«МИР Сибири» состоится в п. Шушенское на этой неделе

Юбилейный фестиваль «МИР Сибири» в 2024 году пройдет с 11 по 14 июля. Вход на фестиваль и все концерты остается свободный для всех желающих погрузиться в мир этники, музыки и ремесел.
Известно, что хедлайнерами «МИРа» станут Пелагея, группа Light in Babylon, коллектив VDOME, певица из Кубы Илиана Санчез и артистка SHIRAN из Израиля, рок-группа из Бурятии «Нукер», коллективы Dream Spirit из Китая и Krasa Rosa из Санкт-Петербурга.
Кроме того, на сцене выступят Музыкальная народная дружина, а также специальный музыкальный проект известного фольклориста Сергея Старостина и др.