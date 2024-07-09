В УФНС назвали самую дорогую машину в Омске

В Управлении федеральной налоговой службы Омской области сообщили о количестве дорогостоящих автомобилей в регионе за 2023 год. Их владельцы платят повышенный налог.
Всего в Омской области зарегистрированы 122 машины стоимостью выше 10 миллионов рублей. В 2022 году таких машин было всего 65.
Из них 77 автомобилей находятся в собственности у физических лиц. Общая сумма налога с машин составила 8,3 миллиона рублей. Ещё 45 автомобилей зарегистрированы на юридических лиц. Компании выплатят за них 4,1 миллиона.
Самой дорогой машиной в Омской области у физического лица стал автомобиль Bentley Bentayga. Владелец заплатит за него 164 160 рублей. У юридического лица самой дорогой машиной стал Bentley Continental GT. На неё начислен налог в сумме 171 450 рублей.