В УФНС назвали самую дорогую машину в Омске

В Управлении федеральной налоговой службы Омской области сообщили о количестве дорогостоящих автомобилей в регионе за 2023 год. Их владельцы платят повышенный налог.

Всего в Омской области зарегистрированы 122 машины стоимостью выше 10 миллионов рублей. В 2022 году таких машин было всего 65.