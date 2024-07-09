Эндокринолог рассказала, что категорически нельзя делать в жару

Последние недели жители Иркутской области страдают от аномальной жары. Чтобы легче перенести знойную погоду некоторые начинают спасаться обильным питьем. Как оказалось, употребление сладких и газированных напитков в жару может быть небезопасно. О том, что не следует делать в жару корреспонденту ИА «Альтаир» рассказала врач-эндокринолог Елена Байминова.
— Когда вы выпиваете газировку, то сахара быстро проникает в кровоток, при этом вода выходит из клеток организма, чтобы восстановить нормальный баланс в крови. Так, газированные напитки способствуют обезвоживанию организма из-за высокого содержания сахара и калорий, — пояснила Байминова.
Конечно, пить воду во время жары надо, но обычную. Она будет способствовать увлажнению и поможет избежать обезвоживания. Не стоит злоупотреблять холодными напитками и мороженным. Даже во время зноя можно получить переохлаждение организма.
Также врач советует отказаться от алкоголя и активных физических нагрузок.