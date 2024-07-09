Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 июля 2024

Зной не хочет уступать непогоде господство в областном центре. Погода в Иркутске 9 июля 2024 обещает быть жаркой, воздух прогреется до +29. Правда, сопровождать высокие температуры будет холодный ветер. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 9 июля 2024
— Днем в столице региона переменная облачность. Временами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха +27…+29, — поделились в метеобюро.
Вот, что сулит погода в Иркутске 9 июля 2024 жителям областного центра. В остальных частях региона тоже сохраняются высокие температуры +27…+32.
Также, на некоторые районы Приангарья обрушатся сильные дожди, ливни и возможны грозы. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.