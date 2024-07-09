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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 июля 2024

Жара до +29 и холодный ветер придут в Иркутск 9 июля.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Зной не хочет уступать непогоде господство в областном центре. Погода в Иркутске 9 июля 2024 обещает быть жаркой, воздух прогреется до +29. Правда, сопровождать высокие температуры будет холодный ветер. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 9 июля 2024

— Днем в столице региона переменная облачность. Временами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха +27…+29, — поделились в метеобюро.

Вот, что сулит погода в Иркутске 9 июля 2024 жителям областного центра. В остальных частях региона тоже сохраняются высокие температуры +27…+32.

Также, на некоторые районы Приангарья обрушатся сильные дожди, ливни и возможны грозы. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.