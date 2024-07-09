Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 июля 2024

Зной не хочет уступать непогоде господство в областном центре. Погода в Иркутске 9 июля 2024 обещает быть жаркой, воздух прогреется до +29. Правда, сопровождать высокие температуры будет холодный ветер. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.