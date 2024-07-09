Результаты ЕГЭ аннулировали у 14 школьников из Иркутской области

В ходе проведения ЕГЭ в Иркутской области в этом году установили 14 нарушений. Связаны они были с использованием одиннадцатиклассниками шпаргалок в виде письменных заметок. В связи с этим всех 14 нарушителей порядка удалили из пунктов проведения и экзаменов. Их результаты ЕГЭ были аннулированы. Пересдавать экзамены им придётся на следующий год.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства образования Иркутской области, в этом году, как ранее сообщалось, в регионе почти в два раза увеличилось число стобалльников на ЕГЭ: 89 выпускников сдали 92 экзамена на высший балл. В прошлом году, для сравнения, 50 стобалльных результатов получили 47 одиннадцатиклассников.
Всего в этом году в Иркутской области ЕГЭ сдавали 13 тысяч человек, причём, 12 тысяч из них — это выпускники прошлых лет, учащиеся колледжей и десятиклассники, завершившие обучение по отдельным предметам досрочно.