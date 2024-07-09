Результаты ЕГЭ аннулировали у 14 школьников из Иркутской области

В ходе проведения ЕГЭ в Иркутской области в этом году установили 14 нарушений. Связаны они были с использованием одиннадцатиклассниками шпаргалок в виде письменных заметок. В связи с этим всех 14 нарушителей порядка удалили из пунктов проведения и экзаменов. Их результаты ЕГЭ были аннулированы. Пересдавать экзамены им придётся на следующий год.