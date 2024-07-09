Метеорологи назвали коротким начавшийся в Пермском крае новый жаркий период

По данным специалистов, наступившая неделя будет теплее нормы на два градуса, однако превышение будет наблюдаться только в первой половине недели: вторая будет ниже нормы. При этом в Пермском крае прогнозируется дефицит осадков. Основные дожди должны пройти 11 июля, когда в Пермский край вновь вернётся холодный фронт.