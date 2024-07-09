Метеорологи назвали коротким начавшийся в Пермском крае новый жаркий период

Метеорологи назвали коротким новый жаркий период, начавшийся в Пермском крае 8 июля.
Как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», 30-градусная жара в Прикамье будет только в начале недели. По их данным, она продлится до 10 июля включительно.
«Затем последует адвекция холода, у земли Пермскому краю будет соответствовать относительно холодная восточная периферия антициклона», — поясняют эксперты проекта «Метеоролог и я».
По данным специалистов, наступившая неделя будет теплее нормы на два градуса, однако превышение будет наблюдаться только в первой половине недели: вторая будет ниже нормы. При этом в Пермском крае прогнозируется дефицит осадков. Основные дожди должны пройти 11 июля, когда в Пермский край вновь вернётся холодный фронт.