Цикламены, гладиолусы и «Батяня»: чем славится на весь Дальний Восток рынок на Химфармзаводе

История старейшего в Хабаровске рынка для садоводов и огородников не единожды поднималась в СМИ. Что только не пытались на его месте организовать местные власти — от коллектора, до теплиц. Однако, продавцы и покупатели проявили редкостное единодушие, доказывая всем и каждому — рынок важен и нужен!
Сегодня на рынке многолюдно. Постоянную торговлю здесь ведут около сотни продавцов — большая часть их — пенсионеры. Рассаду на продажу выращивают на своих приусадебных участках и продают дачникам. Сюда приезжают не только покупатели, дачи которых расположены в южном направлении, едут со всего города и даже из соседних районов.
С гордостью рассказывают бабушки о том, что их рынок и сами они стали туристической достопримечательностью. Посмотреть на уникальный ассортимент приезжают группы из Китая и Южной Кореи.
Ассортимент действительно впечатляет. Кажется, здесь можно купить все, что поможет вырастить экологически чистый продукт. В продаже рассада капусты, перцев, баклажан, помидор, кабачков, арбузов и тыквы. Роскошные георгины, гладиолусы и даже розы — цветы на любой вкус готовы украсить сады. Саженцы яблонь, вишен, смородины, крыжовника, даже елей и сосен, можно найти на торговых рядах. Впрочем, смотрите сами — ассортимент рынка в нашем фоторепортаже.