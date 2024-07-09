Цикламены, гладиолусы и «Батяня»: чем славится на весь Дальний Восток рынок на Химфармзаводе

Ассортимент действительно впечатляет. Кажется, здесь можно купить все, что поможет вырастить экологически чистый продукт. В продаже рассада капусты, перцев, баклажан, помидор, кабачков, арбузов и тыквы. Роскошные георгины, гладиолусы и даже розы — цветы на любой вкус готовы украсить сады. Саженцы яблонь, вишен, смородины, крыжовника, даже елей и сосен, можно найти на торговых рядах. Впрочем, смотрите сами — ассортимент рынка в нашем фоторепортаже.