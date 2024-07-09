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Какие ограничения есть для мигрантов в Омской области

ОМСК, 9 июля, ФедералПресс. В отношении приезжающих иностранных граждан, особенно после трагедии в Crocus City Hall, ужесточают требования. Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе минтруда и социального развития региона, есть ряд ограничений на прием иностранных граждан в соответствии с федеральным законодательством.

Источник: РИА "Новости"

«Доля численности иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента и разрешения на работу, в численности занятых в экономике Омской области составляет около 2% и не оказывает негативного влияния на региональный рынок труда», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что работать мигранты могут, но соблюдая определенные требования. Так, трудоустроиться по патенту они могут лишь по профессии, которая указана в документе и на территории, где выдан патент.

«Прием на работу иностранных граждан, прибывающих в Россию на основании визы для осуществления трудовой деятельности, возможен в пределах установленной для региона квоты и с учетом допустимой доли иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности», — напомнили в пресс-службе.

В министерстве также добавили, что для того, чтобы беспрепятственно работать, иностранцам сразу по прибытии следует встать на миграционный учет.

Напомним, не во всех сферах могут работать иностранные граждане. К примеру в Иркутской области мигранты не имеют права трудиться на основании патентов в более чем 10 сферах.