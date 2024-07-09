Какие ограничения есть для мигрантов в Омской области

«Доля численности иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента и разрешения на работу, в численности занятых в экономике Омской области составляет около 2% и не оказывает негативного влияния на региональный рынок труда», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что работать мигранты могут, но соблюдая определенные требования. Так, трудоустроиться по патенту они могут лишь по профессии, которая указана в документе и на территории, где выдан патент.
«Прием на работу иностранных граждан, прибывающих в Россию на основании визы для осуществления трудовой деятельности, возможен в пределах установленной для региона квоты и с учетом допустимой доли иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности», — напомнили в пресс-службе.
В министерстве также добавили, что для того, чтобы беспрепятственно работать, иностранцам сразу по прибытии следует встать на миграционный учет.
Напомним, не во всех сферах могут работать иностранные граждане. К примеру в Иркутской области мигранты не имеют права трудиться на основании патентов в более чем 10 сферах.