Хабаровчанам больше не понадобится ОСАГО для регистрации автомобиля

При регистрации автомобиля больше не понадобится ОСАГО. Президент России Владимир Путин 8 июля подписал соответствующий закон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Вопрос с ОСАГО при регистрации автомобилей окончательно решен — страховка для этого больше не понадобится. Не нужен полис будет и для перерегистрации машины в связи со сменой владельца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Также теперь станет возможно сразу же снимать проданный автомобиль с учета, а не через 10 дней после обращения в Госавтоинспекцию. Для этого договор должен быть заключен через «Госуслуги» или удостоверен нотариально.