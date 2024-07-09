Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанам больше не понадобится ОСАГО для регистрации автомобиля

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

При регистрации автомобиля больше не понадобится ОСАГО. Президент России Владимир Путин 8 июля подписал соответствующий закон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Вопрос с ОСАГО при регистрации автомобилей окончательно решен — страховка для этого больше не понадобится. Не нужен полис будет и для перерегистрации машины в связи со сменой владельца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Также теперь станет возможно сразу же снимать проданный автомобиль с учета, а не через 10 дней после обращения в Госавтоинспекцию. Для этого договор должен быть заключен через «Госуслуги» или удостоверен нотариально.