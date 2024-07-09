На Красноярском водохранилище спасли 34-летнего сапбордиста

8 июля на Красноярском водохранилище в районе Сыдинского залива спасли 34-летнего мужчину. Как рассказали краевые спасатели, он плавал на сапборде с веслом и в какой-то момент исчез из поля зрения своих друзей.
Через два часа, когда он так и не вернулся, товарищи забили тревогу и обратились в экстренные службы. На место отправились специалисты Краснотуранской спасательной станции.
— Оказалось, его отнесло ветром от берега на четыре километра. Потерявшийся нашелся уже через пять минут — мужчина находился как раз в районе противоположного от спасательной станции берега, — говорят региональные спасатели.
Отдыхающего взяли на борт и доставили до берега.