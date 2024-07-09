Верующие 9 июля чествуют Тихвинскую икону Божией Матери: помогает тем, кто потерял свой путь в жизни

Тихвинский образ — одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богоматери. О святыне известно с конца XIV века. По преданию, икона чудом появилась в воздухе и воспарила над рекой Тихвинкой Новгородской области, поэтому и получила свое название «Тихвинская». Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.
«В этот день Церковь вспоминает чудесное явление образа в 1383 году. Его увидели рыбаки на Ладожском озере. Икона проплыла над ними в сиянии и остановилась в небольшом селе. Жители начали молиться Богородице и получали избавление от своих бед. Но вскоре икона исчезла и была обнаружена в другом селе. Так несколько раз святыня пропадала, а потом снова являлась, пока не сошла прямо в руки к верующим города Тихвин. Помолиться к образу стекалось много православных людей. Икона прославилась многочисленными чудесами», — рассказывают в Челябинской епархии.
Там напомнили, что в честь Тихвинской иконы Богородицы на Южном Урале освящен храм в селе Губернское. Там хранится образ 19 века. Особо чтимая Тихвинская икона есть в Трехсвятительском храме села Медведево в Чебаркульском районе. Во времена советской власти ее прятали православные жители села, а в 90-е годы вернули в церковь.
Образ Тихвинской Божией Матери помогает скорбящим и тяжело больным, а также тем, кто потерял свой путь в жизни. Также верующие просят у образа помощи в воспитании детей и молятся о благополучии своих родственников.