Верующие 9 июля чествуют Тихвинскую икону Божией Матери: помогает тем, кто потерял свой путь в жизни

«В этот день Церковь вспоминает чудесное явление образа в 1383 году. Его увидели рыбаки на Ладожском озере. Икона проплыла над ними в сиянии и остановилась в небольшом селе. Жители начали молиться Богородице и получали избавление от своих бед. Но вскоре икона исчезла и была обнаружена в другом селе. Так несколько раз святыня пропадала, а потом снова являлась, пока не сошла прямо в руки к верующим города Тихвин. Помолиться к образу стекалось много православных людей. Икона прославилась многочисленными чудесами», — рассказывают в Челябинской епархии.