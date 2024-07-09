В Татарстане прогнозируется порывистый ветер и не более 30 градусов тепла

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с называется умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, от 13,9 до 17,1 м/с — крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.