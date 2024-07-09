Во всем мире июнь 2024 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений.

Июнь 2024 года побил температурный рекорд, став самым тёплым за всю историю наблюдений, сообщает РИА Новости, ссылаясь на европейскую службу мониторинга Copernicus.
Первый месяц лета-2024 во всем мире был теплее, чем любой предыдущий июнь за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха по всему миру, включая полюса, достигла 16,66 градуса. Это на 0,67 градуса выше, чем среднее значение за период с 1991 по 2020 годы.
Кроме того, июнь 2024 стал тринадцатым месяцем подряд, побившим температурный рекорд, говорится в отчёте. Средняя температура в июне была на 1,5градуса выше, чем в доиндустриальный период с 1850 по 1900 годы. Порог в 1,5 градуса был установлен в рамках Парижских соглашений по климату как максимально допустимый уровень ежегодного роста температуры, что сократит риски и воздействия изменения климата.