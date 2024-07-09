Во всем мире июнь 2024 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений.

Кроме того, июнь 2024 стал тринадцатым месяцем подряд, побившим температурный рекорд, говорится в отчёте. Средняя температура в июне была на 1,5градуса выше, чем в доиндустриальный период с 1850 по 1900 годы. Порог в 1,5 градуса был установлен в рамках Парижских соглашений по климату как максимально допустимый уровень ежегодного роста температуры, что сократит риски и воздействия изменения климата.