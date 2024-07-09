Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 9 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 9 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

1. Это только власть в Молдове разделяет наш народ по языковому признаку: Простые люди всегда найдут между собой общий язык, главное — чтобы человек был хороший.

2. Депортации в советской Молдавии и бегство из Молдовы во время правления ПАС: Кто нанес больше ущерба нашему народу.

3. Так выглядит ад: На Молдову опять навалилась жара — до 38 градусов пекла и жгучее солнце, от которого не спрятаться.

4. Брал свою 6-летнюю дочь в отпуск за границу и заставлял ее сниматься в порнофильмах: Житель Кишинева проведет за решёткой 17 лет.

5. В Кишиневе перекрывают движение на нескольких улицах: Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт.