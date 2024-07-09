1. Это только власть в Молдове разделяет наш народ по языковому признаку: Простые люди всегда найдут между собой общий язык, главное — чтобы человек был хороший.
2. Депортации в советской Молдавии и бегство из Молдовы во время правления ПАС: Кто нанес больше ущерба нашему народу.
3. Так выглядит ад: На Молдову опять навалилась жара — до 38 градусов пекла и жгучее солнце, от которого не спрятаться.
4. Брал свою 6-летнюю дочь в отпуск за границу и заставлял ее сниматься в порнофильмах: Житель Кишинева проведет за решёткой 17 лет.
5. В Кишиневе перекрывают движение на нескольких улицах: Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт.