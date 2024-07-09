Спрос на педагогов вырос в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2024 году вырос спрос на работников образования. В июне 2024 года таких вакансий открыли больше на 24,1%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
— Также работодатели стали чаще искать сотрудников розничной торговли (+22,3% вакансий год к году), кадры из ресторанно-гостиничного направления (+22%), ИТ-специалистов (+15,7%), маркетологов (+15,1%), управленцев (+14,5%), специалистов по страхованию (+13,5%), — говорится в результатах исследования специалистов.
Кроме того, в Новосибирской области вырос спрос на работников сферы производства, мастеров по ремонту машин. Чаще работодатели стали икать менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов.
Эксперты назвали профессии, на которые в Новосибирской области спрос, наоборот, упал. Это работники сферы безопасности, водители, административный персонал, а специалисты салонов красоты.