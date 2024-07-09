Детский сад в Черемхово планируют сдать в начале 2025 года

— В новом двухэтажном детском саду, площадь которого превышает 2,6 тысячи квадратных метров, будут размещены медицинский, пищевой и хозяйственный блоки, а также зал для занятий спортом и музыкой. Учреждение рассчитано на пять групп, каждая из которых будет оснащена раздевалкой, игровой комнатой, спальней, буфетом и санузлом, — поделился министр строительства региона Александр Галкин.