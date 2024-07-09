Детский сад в Черемхово планируют сдать в начале 2025 года

В Черемхово полным ходом идет строительство детского сада на 110 мест. Работы уже выполнены на 53%, а сдача объекта запланирована на первые три месяца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— В новом двухэтажном детском саду, площадь которого превышает 2,6 тысячи квадратных метров, будут размещены медицинский, пищевой и хозяйственный блоки, а также зал для занятий спортом и музыкой. Учреждение рассчитано на пять групп, каждая из которых будет оснащена раздевалкой, игровой комнатой, спальней, буфетом и санузлом, — поделился министр строительства региона Александр Галкин.
Подрядная организация уже выполнила работы по укладке фундамента, возведению стен и крыши будущего дошкольного учреждения. Также сейчас идет установка несущей системы крыши, обшивка фасада, внутреннее устройство стен и отделочные работы. Началось строительство тепловой сети.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье продлили действие особого противопожарного режима. Теперь при высоком риске возникновения пожаров жителям региона запрещено посещать лесные массивы и разводить костры.