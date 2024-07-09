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АО «Протон — ПМ» в Перми отказался выплачивать дивиденды за 2023 год

Причина — наличие у общества убытка.

Источник: Комсомольская правда

28 июня текущего года состоялось собрание, на котором акционеры АО «Протон — Пермские моторы» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. Информация об этом размещена в материалах компании.

В качестве причины на собрании обозначили наличие убытка у общества. Голоса за подобное решение разделились следующим образом: поддержало 99,9% присутствующих, против выступило менее одного процента. Кроме того, по той же причине акционеры решили не распределять чистую прибыль.

Там же, на собрании, был избран совет директоров компании. В него вошли Игорь Арбузов, Сергей Артюхов, Дмитрий Лядов, Денис Пудков, Сергей Чулков, Юрий Суворов и директор «Протона-ПМ» Иван Краснов.

Акционерное общество «Протон — Пермские моторы» является одним из крупнейших предприятий российской космической отрасли, которое специализируется на выпуске мощных жидкостных ракетных двигателей для первых ступеней ракет космического назначения.

экономика