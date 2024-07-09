Дмитрий Демешин встретился с хабаровчанами на 50-летии БАМа

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края принял участие в большом праздновании 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Для этого Дмитрий Демешин и ряд представителей регионального правительства отправились в Тынду — столицу БАМа. Там накануне прошли главные мероприятия юбилея, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня для всех сибиряков-дальневосточников большой праздник — 50 лет БАМа. Мы завершаем строительство второго этапа БАМа, начинаем третий этап. У нас большое количество новых компаний уже открылось, только шесть сейчас работают на девяти морских портах. БАМ и наши порты, которые находятся на территории с выходом в Тихий океан, — это ворота России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — отметил Дмитрий Демешин.
Напомним, в Тынду на праздничные мероприятия 8 июля прибыл поезд с железнодорожниками и ветеранами-первостроителями БАМа из Хабаровска. Во время рабочей поездки в соседнюю Амурскую область Дмитрий Демешин, несмотря на очень плотный график, в первую очередь встретился с нашими земляками, которые приехали на этом эстафетном составе. Кстати, некоторым из них врио губернатора помог с организацией поездки после личного обращения в его социальные сети. Это в очередной раз доказывает, насколько дружеские сегодня сложились отношения между властью и жителями края, особенно в такие важные для региона моменты.
В Тынде врио губернатора познакомился с работой местного стадиона «БАМ», посетил ФОК «Локомотив», принял участие в открытии нового памятника «Строители БАМа». Также Дмитрий Демешин отметил почётными грамотами и благодарностями за достойный труд железнодорожников Комсомольского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи, Комсомольской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций.
Начавшееся ещё в советские годы строительство Байкало-Амурской магистрали, которую некоторые реформаторы 90-х совершенно необоснованно называли «дорогой в никуда», сегодня позволило России совершить разворот своей экономики на Восток. Этого требуют реалии современного мира. И теперь идёт поэтапное расширение пропускных возможностей БАМа, строятся вторые пути, новые тоннели, разъезды. Начался ещё один виток жизни магистрали, а главное людей, живущих и работающих в бамовских городах и посёлках.