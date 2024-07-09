Дмитрий Демешин встретился с хабаровчанами на 50-летии БАМа

Напомним, в Тынду на праздничные мероприятия 8 июля прибыл поезд с железнодорожниками и ветеранами-первостроителями БАМа из Хабаровска. Во время рабочей поездки в соседнюю Амурскую область Дмитрий Демешин, несмотря на очень плотный график, в первую очередь встретился с нашими земляками, которые приехали на этом эстафетном составе. Кстати, некоторым из них врио губернатора помог с организацией поездки после личного обращения в его социальные сети. Это в очередной раз доказывает, насколько дружеские сегодня сложились отношения между властью и жителями края, особенно в такие важные для региона моменты.