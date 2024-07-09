Синоптики: в Новосибирскую область придут похолодание и дожди

В ночь на среду, 10 июля, в сибирском регионе похолодает до +11…+16 градусов по Цельсию. Преимущественно осадков не ожидается, лишь на востоке местами пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. Ветер будет северным с порывами до 13 метров в секунду.