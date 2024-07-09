Синоптики: в Новосибирскую область придут похолодание и дожди

Во вторник, 9 июля, на территории Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Исключение составят юго-восточные районы, где местами возможны небольшие дожди. Дневная температура воздуха прогнозируется в диапазоне от +21 до +26 градусов по Цельсию. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 14 метров в секунду.
В ночь на среду, 10 июля, в сибирском регионе похолодает до +11…+16 градусов по Цельсию. Преимущественно осадков не ожидается, лишь на востоке местами пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. Ветер будет северным с порывами до 13 метров в секунду.
Ночью в четверг, 11 июля, столбики термометров упадут до +12…+17 градусов. Днём температура воздуха повысится до +23…+28 градусов по Цельсию. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 12 метров в секунду. Осадки в этот день прогнозируются только в восточных районах Новосибирской области, где ожидаются небольшие дожди.
Ранее «Прецедент» сообщал, что Новосибирск 11 июля накроет магнитная буря.
Егор САФРОНОВ.