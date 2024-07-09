Пермский социолог Неверова объяснила потребность людей в поцелуях

Социолог из Перми, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Юлия Неверова объяснила потребность людей в поцелуях.
По словам эксперта, наука пока не нашла точного ответа на вопрос о том, зачем люди целуются. Однако есть сведения, которые указывают на потребность проявлять такие знаки внимания.
«Прикосновения к лицу есть у высших приматов (обезьян) и, похоже, они таким образом выражают свою привязанность. Следовательно, поцелуи нам достались эволюционно. Эксперимент, проведенный американским физиологом Говардом Гэллапом, показывает, что люди решают продолжить отношения на основе того, как целуется человек», — рассказала старший преподаватель.
По словам Юлии Неверовой, иностранный учёный назвал такой метод «поцелуем смерти» или «решающим поцелуем», предположив, что это поведение является устойчивой стратегией ухаживания.