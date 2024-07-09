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В Пермском крае около 1500 пар прожили вместе более 50 лет

Их наградили почетным знаком на церемонии в честь Дня семьи, любви и верности.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми на торжественной церемонии в честь дня семьи, любви и верности губернатор наградил 50 пар. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Вчера, 8 июля, состоялось мероприятие, на котором Дмитрий Махонин вручил супружеским парам, прожившим в браке от 50 лет почетный знак «За сохранение семейных ценностей».

«Именно крепкие, дружные семьи — основа русской земли и Прикамья. Вы — большой пример для подражания у молодежи. Большое спасибо вам за то, что на протяжении многих лет вы проносите вместе любовь, уважение и все семейные ценности, которые есть. Благодаря таким семьям, как ваши, у нас не просто хорошее, правильное настоящее, но и очень великое будущее. Желаю вам и дальше ценить друг друга, уважать и еще много лет прожить вместе», — отметил губернатор.

Почетную награду вручили не только присутствующим на церемонии. Всего в Пермском крае обладателями ценного знака стали 1439 семей. Из них 726 пар отметили 50-летие совместной жизни, 73 семьи — 60-летие, а 4 — 70-летие.