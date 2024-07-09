В минспорта Иркутской области рассказали о судьбе стадиона «Труд»

«Спорткомбинат “Труд” в Иркутске продолжает работать в обычном режиме, и никаких решений о сносе стадиона не принималось, — говорит министр спорта Иркутской области Павел Богатырёв. — В настоящее время стадион и Дворец спорта используются для тренировок и проведения спортивных и физкультурных мероприятий. На базе спорткомплекса также работают несколько областных спортивных учреждений. Ближайшие годы он будет использоваться по своему назначению».