В минспорта Иркутской области рассказали о судьбе стадиона «Труд»

В министерстве спорта Иркутской области корреспонденту irk.aif.ru прокомментировали ситуацию со стадионом «Труд» в столице региона. Ранее появилась информация о том, что центральную арену города собираются снести.
«Спорткомбинат “Труд” в Иркутске продолжает работать в обычном режиме, и никаких решений о сносе стадиона не принималось, — говорит министр спорта Иркутской области Павел Богатырёв. — В настоящее время стадион и Дворец спорта используются для тренировок и проведения спортивных и физкультурных мероприятий. На базе спорткомплекса также работают несколько областных спортивных учреждений. Ближайшие годы он будет использоваться по своему назначению».
Также известно, что ранее муниципальный земельный участок под стадионом «Труд» передали в областную собственность. Также началась подготовка проектно-сметной документации для строительства нового стадиона в районе бывшего ИВВАИУ.