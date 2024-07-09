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На Башкирию обрушатся сильные ливни

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятной погоде.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 9 июля, местами по региону ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, град, грозы и порывистый ветер до 21−26 м/с.

МЧС призывает соблюдать правила безопасности и в случае необходимости звонить по телефону 112.