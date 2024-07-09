На Башкирию обрушатся сильные ливни

Сегодня, 9 июля, местами по региону ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, град, грозы и порывистый ветер до 21−26 м/с.
МЧС призывает соблюдать правила безопасности и в случае необходимости звонить по телефону 112.
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятной погоде.
Сегодня, 9 июля, местами по региону ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, град, грозы и порывистый ветер до 21−26 м/с.
МЧС призывает соблюдать правила безопасности и в случае необходимости звонить по телефону 112.