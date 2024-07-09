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Актер из Новосибирска Павел Поляков уволился из театра «Красный факел»

Новосибирский актер ушел из театра «Красный факел».

Источник: Соцсети

Как сообщает портал «Весь Искитим» со ссылкой на личную страницу новосибирского актера Павла Полякова в социальной сети «ВКонтакте», артист принял решение уйти из театра «Красный факел».

«Прощай мой Красный факел! Спустя 15 лет счастья. Уверен, что у тебя все будет хорошо. Люблю», — написал он.

Известно, что Павел отдал театру 15 лет службы, он был задействован в главных ролях десятков спектаклей.

Напомним, что новосибирский актер Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце, чтобы не платить алименты.

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