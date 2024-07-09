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Натела Полежаева возглавила ещё одну организацию

Известная бизнес-вумен стала председателем общественной организации «Омский областной комитет по правам человека».

Источник: Соцсети

Признанная банкротом Натела Полежаева возглавила ещё одну организацию. Но на этот раз речь идёт скорее не о бизнесе, а об общественной деятельности. Накануне она стала председателем региональной общественной организации «Омский областной комитет по правам человека».

Эта общественная организация начала свою деятельность 29 лет назад. Полежаева сменила на руководящем посту известного общественника Валентина Кузнецова, который очень любит с кем-нибудь посудиться.

Натела Полежаева, несмотря на признание её банкротом, в данный момент продолжает оставаться владелицей санатория, парк-отеля и центра реабилитации «Рассвет», совладелицей ООО «Новая газета-регион» и руководителем ещё нескольких организаций.