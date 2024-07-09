Как оценивают устойчивость к бедствиям в городе Алматы

Участники встречи выявили проблемные моменты и разработали ряд рекомендаций по улучшению механизмов снижения риска бедствий и эффективного вовлечения граждан с ограниченными возможностями здоровья в планы города по безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Семинар совместно организовали объединение «Общество лиц с инвалидностью “Кедергісіз KZ”», региональный офис ООН по снижению риска бедствий по Европе и Центральной Азии (UNDRR), фонд «Евразия» при финансовой поддержке Агентства по международному развитию USAID. Мероприятие прошло при поддержке Управления занятости и социальных программ города Алматы и акимата и при участии представителей государственных органов.
— В Казахстане проживают свыше 700 000 людей с инвалидностью, из них более 61% — люди трудоспособного возраста. В Алматы по последним данным живут 58444 человека с инвалидностью. И нельзя не отметить, что в Казахстане обеспечение прав и социальная защита людей с особыми потребностями является одним из важнейших направлений социальной политики государства. Существенным шагом в этом направлении мы считаем Национальный план по улучшению качества жизни людей с инвалидностью и ратификация факультативного протокола к Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Мы часто слышим об ограниченных возможностях, но они существуют лишь из-за стереотипов, стигматизации и мифов, которые давно пора разрушить и развенчать. Инвалидность не должна мешать человеку учиться, общаться, строить карьеру, работать на благо общества, создавать семью, воспитывать детей, принимать самое активное участие в жизни своей страны, способствовать ее процветанию и развитию!
Сотрудники фондов и неправительственных организаций в рамках семинара обсудили самые злободневные вопросы безопасности населения при чрезвычайных ситуациях. Они сошлись во мнении о необходимости объединить усилия и не просто найти ответы на все острые вопросы, но и составить ряд рекомендаций по организации помощи при ЧС людям с особенными потребностями здоровья. Спикеры предложили составить список горожан с ограниченными возможностями здоровья, с указанием их мест проживания и информацией о медицинском диагнозе, и предоставить данные в ДЧС, чтобы спасатели знали о том, что к ним нужен индивидуальный подход с учетом состояния здоровья.
— Глухие люди не услышат сигнала оповещения, незрячим трудно ориентироваться в пространстве, они подвергаются особому риску, если окажутся в паникующей толпе. Если человек, передвигается на инвалидной коляске, он физически не сможет подняться на крышу дома или спуститься по лестнице. Люди с тяжелыми ментальными нарушениями не в состоянии осознать степень угрозы. В каждом случае должны применяться особые правила, и сегодня мы как раз и работаем над их составлением!
Активное участие в семинаре приняли сотрудники ДЧС по городу Алматы. Они внимательно выслушали всех докладчиков и добросовестно трудились в рабочих группах, выступая с предложениями и записывая пожелания делегатов.
В Алматы Департаментом по ЧС проделывается огромная работа информированию населения о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Грамотные специалисты с внушительным трудовым стажем регулярно организовывают встречи, семинары и мастер-классы для педагогов школ, колледжей и вузов, сотрудников детских садов, полицейских и чиновников, выезжают на различные предприятия, фабрики и заводы, учебные заведения, торговые центры и точки питания. Опытные спасатели на местах рассказывают о том, как правильно реагировать на землетрясения и паводки и избежать роковых ошибок, которые в критических ситуациях могут привести к непоправимым роковым последствиям. Все действия сотрудников ДЧС города Алматы соответствуют нормам и стандартам государственной системы гражданской защиты и направлены на спасение жизни и здоровья граждан.
В Алматы действует единая дежурно-диспетчерская служба «112», принимающая от граждан и обрабатывающая все сообщения от физических и юридических лиц о предпосылках или непосредственного возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаре, наводнении, аварии, угрозе жизни, причинении вреда здоровью людей и о многих других случаях, требующих принятия мер экстренной помощи. Диспетчеры, получив сигнал, тут же доносят информацию до разных служб и спасатели, полицейские и врачи немедленно отправляются на вызов. Стоит отметить, что операторы связи на безвозмездной основе предоставляют службе услуги по определению местонахождения звонящего абонента, нуждающегося в помощи, и по рассылке коротких текстовых сообщений на мобильные телефоны при возникновении и снятии угрозы ЧС и при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. Бесплатно рассылаются также сообщения о введении режима ЧС в интересах обороны, безопасности и правопорядка.
— К сожалению, казастанцы недостаточно серьезно относятся к вопросам безопасности во время ЧС. Многие люди панически боятся землетрясений, но при этом не изучают элементарные и довольно простые правила поведения, которые спасут им жизнь и здоровье. Люди игнорируют учения, не обращают внимание на информацию о пунктах эвакуации, а потом при землетрясении, не представляющем реальной угрозы, прыгают с балконов, ломая руки и ноги, получают травмы, падая на лестничных площадках, заболевают, выбегая на мороз из квартиры в легкой одежде и домашних тапочках. Самый главный враг при любой чрезвычайной ситуации — паника. Поэтому обучение правилам поведения при ЧС нужно постепенно начинать с детского сада!
В целях снижения ущерба и потерь при чрезвычайных ситуациях местные исполнительные органы совместно со спасателями, полицейскими и врачами проводят плановые мероприятия и учения по эвакуации населения при пожаре или землетрясении. Согласно распоряжению акима города еще в 2018 году для организации от пятого января 2018 года, в Алматы для непосредственного расселения пострадавшего населения на период ликвидации последствий ЧС созданы и оснащены всем необходимым 384 пункта приема людей. Информация о том, где и в каких районах они находятся, размещена в открытом доступе на официальных интернет-ресурсах ДЧС, акиматов и на платформе 2ГИС.
— Чтобы алматинцы и гости южной столицы заранее знали и могли определить для себя максимально удобный и подходящий маршрут до места эвакуации, на подъездах многоквартирных жилых домов установлены информационные металлические таблички с QR- кодом и картой, где указаны адреса близлежащих пунктов. В общей сложности в городе установлено свыше 23 тысяч табличек. Наши сотрудники совершают поквартирные обходы, беседуют с гражданами, отвечают на их вопросы и дают советы и рекомендации. Мы всегда готовы к диалогу, ведь наш долг — защищать и спасать людей!
Особое внимание команда ДЧС уделяет повышению информированности и подготовке к чрезвычайным ситуациям людей с ограниченными возможностями здоровья. Министерством по ЧС утверждены методические рекомендации по обеспечению безопасности граждан с особыми потребностями. Сотрудники органов государственной защиты регулярно приезжают в специализированные социальные учреждения и беседуют с людьми. Только с начала года проведено 13 мероприятий, на которых используются средства общения и донесения информации удобным для слушателей способом. Обучение осуществляется с привлечением сурдопереводчиков и применением рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля.
— Мы охватываем все население города, вне зависимости от состояния здоровья граждан. Для обеспечения пожарной безопасности, а летом, как известно, риск возгораний значительно возрастает, мы провели более 600 инструктажей, вручили порядка 200 памяток со шрифтом Брайля, провели 15 тренировок. Разработаны правила действий при пожарах, утечке газа, землетрясениях и наводнениях, и рекомендации по предупреждению падению детей с балконов и окон высотных домов и по безопасному поведению в купальный сезон. Памятки, напечатанные на казахском и русском языках и на рельефно-точечном тактильном шрифте, разослали в алматинские специализированные школы-интернаты для незрячих и слабовидящих. В настоящее время совместно с Центром поддержки глухих «Умит» разрабатывается тема создания серии образовательных видеороликов с сурдопереводом на казахский и русский языки и с сопроводительными титрами. Ролики планируется снять по темам: «Десять простых шагов при землетрясении», «Тревожный чемоданчик», «Пять простых шагов при пожаре» и «Осторожно: угарный газ». Сегодняшняя встреча очень важна и необходима для всех участников. Мы обмениваемся мнениями и опытом, узнаем о том, что еще могли бы сделать для людей, укрепляем сотрудничество между различными организациями и ведомствами. Я рад, что нас пригласили на семинар, охотно вновь встречусь с участниками мероприятия!
Сотрудники Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, Департамента комитета труда и социальной защиты, Управления сейсмической безопасности и мобильной подготовки, РГП КазГидромет, районных акиматов, фондов и НПО дали на семинаре оценку текущей ситуации с точки зрения инклюзии лиц с инвалидностью, отметив плюсы и минусы. Положительные сдвиги есть, работа в данном направлении постоянно идет, однако горизонты влияния надо расширять, и добиться улучшения получится только совместными усилиями. Участники встречи уже сделали первые шаги в ходе мозгового штурма в обсуждениях принципов устойчивости городов. Полученный материал послужит основой для последующих консультаций и составления рекомендаций для администрации города Алматы.