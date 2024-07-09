Как оценивают устойчивость к бедствиям в городе Алматы

— Мы охватываем все население города, вне зависимости от состояния здоровья граждан. Для обеспечения пожарной безопасности, а летом, как известно, риск возгораний значительно возрастает, мы провели более 600 инструктажей, вручили порядка 200 памяток со шрифтом Брайля, провели 15 тренировок. Разработаны правила действий при пожарах, утечке газа, землетрясениях и наводнениях, и рекомендации по предупреждению падению детей с балконов и окон высотных домов и по безопасному поведению в купальный сезон. Памятки, напечатанные на казахском и русском языках и на рельефно-точечном тактильном шрифте, разослали в алматинские специализированные школы-интернаты для незрячих и слабовидящих. В настоящее время совместно с Центром поддержки глухих «Умит» разрабатывается тема создания серии образовательных видеороликов с сурдопереводом на казахский и русский языки и с сопроводительными титрами. Ролики планируется снять по темам: «Десять простых шагов при землетрясении», «Тревожный чемоданчик», «Пять простых шагов при пожаре» и «Осторожно: угарный газ». Сегодняшняя встреча очень важна и необходима для всех участников. Мы обмениваемся мнениями и опытом, узнаем о том, что еще могли бы сделать для людей, укрепляем сотрудничество между различными организациями и ведомствами. Я рад, что нас пригласили на семинар, охотно вновь встречусь с участниками мероприятия!