Стобалльников ЕГЭ в 2024 году стало вдвое больше в Иркутской области

Выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, стало больше вдвое. 89 школьников в 2024 году получили максимальный результат на едином государственном экзамене. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— В этом году три участника смогли получить по 100 баллов за два экзамена. Я убежден, что подобные успехи — это уникальные достижения. Такие ребята — гордость не только для родителей и педагогов, но и для всех нас, для Иркутской области, — поделился министр образования региона Максим Парфенов.
100 баллов сразу по двум предметам набрали выпускники Шелеховского лицея. Всего в Иркутской области за основной промежуток сдачи, экзамен написали 13 тысяч выпускников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово на более чем 50% выполнено строительство детского сада. Дошкольное образовательное учреждение планируют сдать в первом квартале 2025 года. Оно будет вмещать 110 детей.