Стобалльников ЕГЭ в 2024 году стало вдвое больше в Иркутской области

— В этом году три участника смогли получить по 100 баллов за два экзамена. Я убежден, что подобные успехи — это уникальные достижения. Такие ребята — гордость не только для родителей и педагогов, но и для всех нас, для Иркутской области, — поделился министр образования региона Максим Парфенов.