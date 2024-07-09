У омских водителей автобусов выросла зарплата

«Отмечу, эта цифра не будет зависеть от стажа и квалификации работника — это гарантированный минимум при выполнении нормы часов рабочего времени. Не скрою, что дефицит кадров в транспортной отрасли все еще остается первоочередной проблемой, поэтому ежегодное повышение уровня оплаты труда является гарантированной мерой социальной защиты работников предприятия», — сообщил подробности в своем телеграм-канале мэр.