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У омских водителей автобусов выросла зарплата

Ее подняли минимум до 70 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля поднялись зарплаты у водителей муниципального пассажирского предприятия № 8. Теперь ее минимальный размер составляет 70 тысяч рублей. Об этом мэру города Сергею Шелесту доложил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

«Отмечу, эта цифра не будет зависеть от стажа и квалификации работника — это гарантированный минимум при выполнении нормы часов рабочего времени. Не скрою, что дефицит кадров в транспортной отрасли все еще остается первоочередной проблемой, поэтому ежегодное повышение уровня оплаты труда является гарантированной мерой социальной защиты работников предприятия», — сообщил подробности в своем телеграм-канале мэр.

Также Сергей Шелест рассказал, что директору ПП № 8 Марату Саликову поручено принять меры по дальнейшему улучшению условий труда работников.