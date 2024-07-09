Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска считают, что дорожные ограждения портят вид города

Таковы предварительные данные опроса на Госуслугах.

Источник: Соцсети

На портале Госуслуг появился опрос для жителей Новосибирска. Власти хотят выяснить мнение людей о дорожных ограждениях в городе — нужны они или нет в плане безопасности пешеходов.

На момент написания новости горожане не показали особой активности в голосовании, но большинство ответили, что ограждения потратят внешний вид города и мешают убирать тротуары.

Отметим, в столице Сибири ограждения нередко сравнивают с могильными оградками. Недавно в городе приступили к демонтажу ограждений, их уже убрали на улицах Виктора Шевелёва и Ватутина.

Голосование открылось 8 июля, продлится до 21 июля.