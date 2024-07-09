Жители Новосибирска считают, что дорожные ограждения портят вид города

На портале Госуслуг появился опрос для жителей Новосибирска. Власти хотят выяснить мнение людей о дорожных ограждениях в городе — нужны они или нет в плане безопасности пешеходов.
На момент написания новости горожане не показали особой активности в голосовании, но большинство ответили, что ограждения потратят внешний вид города и мешают убирать тротуары.
Отметим, в столице Сибири ограждения нередко сравнивают с могильными оградками. Недавно в городе приступили к демонтажу ограждений, их уже убрали на улицах Виктора Шевелёва и Ватутина.
Голосование открылось 8 июля, продлится до 21 июля.