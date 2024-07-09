Без света осталась часть домов в Ленинском районе Иркутска 9 июля

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ленинском районе Иркутска 9 июля. Без света с 11 утра осталась часть домов в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщили в тг-канале Свет 38.
— Под отключение попала часть домов на улицах Берег Ангары, Воровского, Генерала Доватора, Дачная 1-я, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Покрышкина, Полярная, Саратовская, — написали в соцсети.
С чем связано аварийное отключение электроснабжения, пока неизвестно. Бригада энергетиков уже направилась к месту для выяснения и устранения неполадок. Восстановить подачу электроэнергии планируют к 15:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что часть села Мамоны осталась без света из-за аварии на электросетях 8 июля.