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Без света осталась часть домов в Ленинском районе Иркутска 9 июля

Аварийное отключение затронуло дома на 10 улицах.

Источник: Комсомольская правда

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ленинском районе Иркутска 9 июля. Без света с 11 утра осталась часть домов в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщили в тг-канале Свет 38.

— Под отключение попала часть домов на улицах Берег Ангары, Воровского, Генерала Доватора, Дачная 1-я, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Покрышкина, Полярная, Саратовская, — написали в соцсети.

С чем связано аварийное отключение электроснабжения, пока неизвестно. Бригада энергетиков уже направилась к месту для выяснения и устранения неполадок. Восстановить подачу электроэнергии планируют к 15:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что часть села Мамоны осталась без света из-за аварии на электросетях 8 июля.