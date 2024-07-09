В Самаре стартовал ремонт проезда Мальцева

В горадминистрации уточнили: на время ремонта полностью дорога не перекрывается, движение возможно по свободным полосам.
На объекте уже провели фрезерование старого слоя покрытия. В ближайшее время здесь демонтируют старый бортовой камень, установят новые бетонные борты. В планах — привести в порядок люки колодцев, ремонт основного полотна и въездов, обновление тротуаров.
«К настоящему времени на дорожном объекте с задачами справились почти на 40%. Через 2−2,5 недели планируется приступить к укладке нового дорожного полотна, если завершатся все подготовительные работы», — отмечается в сообщении.