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В Самаре стартовал ремонт проезда Мальцева

Проезд Мальцева в Советском районе Самары обновляют в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в мэрии Самары. Протяженность объекта ремонта в границах Заводского шоссе и улицы Прожекторной составляет 1,3 км.

Источник: РИА "Новости"

В горадминистрации уточнили: на время ремонта полностью дорога не перекрывается, движение возможно по свободным полосам.

На объекте уже провели фрезерование старого слоя покрытия. В ближайшее время здесь демонтируют старый бортовой камень, установят новые бетонные борты. В планах — привести в порядок люки колодцев, ремонт основного полотна и въездов, обновление тротуаров.

«К настоящему времени на дорожном объекте с задачами справились почти на 40%. Через 2−2,5 недели планируется приступить к укладке нового дорожного полотна, если завершатся все подготовительные работы», — отмечается в сообщении.

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