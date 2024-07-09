В Башкирии на сложных туристских маршрутах вводится обязательное сопровождение

«Покорить гору или спуститься в пещеру в выходной день для многих жителей республики стало привычным делом. Важнейшая задача — сделать туристские тропы безопасными, — сказал Константин Толкачев. — Турист должен знать, куда он идет, и сопоставлять свои физические возможности со сложностью маршрута. Маршруты повышенной сложности, где не обойтись без подготовки и специального снаряжения, должны иметь особую маркировку и поддержку в виде сопровождения профессионального проводника».