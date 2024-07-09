Какими будут тарифы на электроэнергию в Казахстане

Он выступил в ходе III Международного делового фестиваля Qazaq Green Fest в Боровом на сессии «Энергетический переход в Казахстане: стратегическое видение и проблемы».
Экономист подчеркнул, что отрасль энергетики находится в кризисе.
«В достаточно тяжелом кризисе, который пытаются локальными мерами микшировать. Где-то зарплаты поднять, где-то выделить срочно, но отрасль фактически вступила в стадию техногенных катастроф. Это, в принципе, было видно еще 5−6 лет назад. И если такой подход сохранится, что из года в год будут какие-то решения без каких-то долгосрочных правил игры, то техногенные катастрофы будет только нарастать».
В прошлом году Казахстанская электроэнергетическая ассоциация (КЭА) совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) подписали меморандум, в рамках которого КЭА предложила разработать стратегию развития электроэнергетики до 2035 года.
Разработчиком был определен CSI, работа длилась почти год с участием более 50 человек, включая экспертов разных направлений.
Износ в отрасли составляет 66%, что является критическим показателем. При этом износ 6 объектов превышает 80%.
«Это означает, что эти объекты могут стать потенциальным Экибастузом. Отрасли сначала нужно выйти из минуса — в ноль. Если проблема энергетической безопасности страны не решится, то мы попадаем не только на техногенные катастрофы, но и на зависимость от импорта электроэнергии. Не говоря уже о том, что задача президента по удвоению ВВП не будет решена. Предполагается, что ВВП вырастет в два раза, это означает, что производство электроэнергии должно вырасти на 70% минимум. Но, чтобы эта задача роста дополнительной генерации, не говоря уже о том, что текущая генерация должна быть модернизирована».
Он убежден, для того, чтобы отрасль привести «в чувство», модернизировать объекты, нужно повышать тарифы.
«Но по тарифам стоит другая задача — доступность тарифов для населения. Здесь мы в ходе работы видели, что из-за некоторой социальной протестности тарифы длительное время сдерживались, и они даже от официального уровня инфляции примерно отстают в 1,5 раза. То есть средний рост тарифа отстал в полтора раза. Конечно, в этом году более-менее там начался рост тарифов, но все это говорит о том, что надо признать вот эту правду, для того, чтобы начать решать проблемы в отрасли, придется нам пройти через период роста тарифов. Следующие 5−7 лет будет период уверенного роста тарифов. Здесь один нюанс есть: если тарифы будут переутверждаться раз в год, и не будут предполагать какой-то уверенности для рынка, то не надо ждать инвестиций».
По его словам, в 2009 году была принята очень хорошая программа «Тариф в отмен на инвестиции», и она дала свой результат. За следующие 5 лет после принятия отрасль привлекла 6 миллиардов долларов инвестиций. Потом отменили, но в целом с 2016 по 2023 годы инвестиции составили 1 миллиард долларов.
«Что может привлечь инвестиции в сектор? Только наличие долгосрочных правил игры. В прошлом году президент дал поручение, чтобы минимум тарифы давались на 7 лет, но на самом деле 10 лет, потому что срок окупаемости варьируется около 10 лет. Но в основном, когда даже такие объекты, они идут получать внешнее финансирование, там обычно рассматриваются сроки финансирования 20−25 лет. Понятно, что тариф трудно стать на 20−25 лет, но 10 лет — это вполне приемлемый срок».
Субсидии — в обмен на прозрачность отрасли
По подсчету экономистов, только до 2035 года на модернизацию энергетических объектов будет потрачено 50 миллиардов долларов.
«До 2060 года 140 млрд долларов, это без всяких решений экологических и климатических проблем. Это только вопрос модернизации и наращивания генерации для целей обеспечения экономического роста. Откуда найти 50 миллиардов долларов? У нас если за счет внешних займов, то это, естественно, наращивание госдолга, это наращивание валютных рисков. На самом деле, внутри страны эту сумму можно получить. Я лично сторонник того, чтобы участники рынка обращались на рынок внутреннего фондирования».
Вместе с тем, за счет высокой инфляции внутри государству придется решать частично вопрос субсидирования ставок. Это неизбежно, но в обмен на прозрачность со стороны участников рынка при модернизации объектов. Также участники рынка должны максимально перейти на долгосрочные правила игры со своими поставщиками для того, чтобы максимально нарастить казахстанское содержание по компонентам, которые можно производить внутри Казахстана.
«То есть, если рынок получит тарифы на 10 лет, то проект сразу становится таким bankable (приемлемый для банка — прим. Авт.), и он сможет договориться со своим кредитором. При таком подходе, скорее всего, рынок вылезет из минуса — в ноль. Но дальнейший рост предполагает решение проблем с энергоэффективностью. По этому показателю, если антирейтинг поставить, то мы на восьмом месте по энергоемкости ВВП».
Если Казахстан станет энергоэффективным, то можно будет не наращивать дополнительную генерацию.
«В расчетах видно, что если сейчас потребление электроэнергии составляет около 120 млрд киловатт-час в год, то к 2029-му году ВВП удвоится. Чтобы на 70% нарастить генерацию, она составит 200 миллиардов киловатт час. Но на самом деле, по расчетам, если правильно будут решены задачи энергоэффективности, то достаточно будет 140 млрд кВт. То есть здесь потенциал энергоэффективности позволяет решать проблему создания мощностей без дополнительной нагрузки».
По его мнению, вопросы глобальной климатической проблемы характерны для европейских стран, где износ низкий, все проблемы отрасли решены, и поэтому для них эта задача является актуальной.
«Для Казахстана, я бы сказал, это все-таки немного преждевременно, потому что сейчас, представьте, для того, чтобы до 2035-го года решить вопросы модернизации, нужно 50 миллиардов долларов. Для того, чтобы решить вопросы по экологии климата, нужно еще 80 миллиардов долларов, то есть в сумме 130 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. Откуда отрасль найдет деньги? Условно если грубо взять выручку отрасли, то она составляет 3 триллиона тенге в год. Из них половина отрасли — это госкомпании, половина отрасли — это частные компании. Там операционная прибыль, которая у них есть, позволяет обеспечить какой-то текущий ремонт, но даже то, что есть, ей недостаточно для того, чтобы начать модернизацию, не говоря уже о том, чтобы начать решать экологические проблемы».
По его мнению, госорганы должны инициировать переговоры, чтобы отложить обязательства страны по исполнению своих международных обязательств по снижению углеродного следа, иначе это будет очень высокая финансовая нагрузка, не только для отрасли, но и в целом для страны.
Эксперт убежден, что сначала отрасль необходимо вывести из кризиса, а потом уже начать разговаривать в части решения климатических проблем.
«И есть такой нюанс — износ не только по электростанциям, но и по энергосетям. Причем западная система не связана с северной и с южной системами. И поэтому эту задачу тоже надо решать».
При этом есть также нюанс в системе госуправления. Есть два вопроса, которые надо рассмотреть.
«Расчеты показывают, что мы выйдем в какой-то момент из дефицита — на избыток электроэнергии. Я вначале со скепсисом относился к введению единого закупщика. Но с учетом сложившихся обстоятельств единый закупщик стал правильным решением. Момент, когда мы перейдем от дефицита — к профициту наступит в горизонте 2029−2030 года, при правильном решении задач по модернизации. И тогда встанет вопрос о либерализации рынка и в целом формировании независимого регулятора для того чтобы в дальнейшем решать вопрос рынка».
И второй нюанс — это то, что участники рынка смотрят на госорганы, но госорганы при всех их попытках как-то начать решать проблемы, на самом деле сильно ограничены в своих действиях.
«Не только особенностями системы госпланирования, но также, я бы сказал, атмосферой презумпции виновности. В системе госуправления преобладает такое, что если чиновник что-то запретит или отменит, за это нет наказания. То есть не будет подозрения, что это действие коррупционное. Но когда он что-то одобрит и пойдет навстречу рынку, зачастую такие действия рассматриваются как коррупционные. И поэтому здесь надо с точки зрения регулирования в целом решения отраслевых проблем. Я надеюсь, какая-то административная реформа состоится в ближайшее время. Но это на самом деле проблема проявляется не только в отношении отрасли электроэнергетики, но и по всем другим отраслям».
Сегодня в Казахстане выстроена система поддержки возобновляемых источников энергии: имеются долгосрочные правила игры на 25 лет, и при этом даже предусмотрена индексация курсовых колебаний.
«Но при этом к традиционной электроэнергетике каждый год вопросы задаются, что приходится каждый год жить “в режиме”. Вопросы не решаются годами. Уже и в Послании Президента было озвучено, что можно уже переходить на долгосрочные тарифы. Также в указе о либерализации написано, что должны быть долгосрочные правила игры. И надеюсь, что АСПИР совместно с Минэнергетики будут определенные действия предпринимать для того, чтобы разработанная стратегия с учетом поручения главы государства стала основой для создания какого-то либо нацпроекта, либо это может быть обновленная концепция взамен действующей».
Причем данная концепция должна быть максимально проработана с финансовой точки зрения.
Модернизация будет вестись не только за счет тарифа
Председатель Комитета регулирования естественных монополий Министерства национальной экономики РК Асан Дарбаев, в свою очередь, подчеркнул, что планы по модернизации мощностей проработаны по каждому региону до 2029 года.
«Что там необходимо сделать? Привлекать инвестиции, но не только за счет тарифа. На сегодня у нас три действующих источника финансирования капитальных ремонтных работ. Это, естественно, тариф, бюджетное финансирование и займы международных финансовых организаций и банков второго уровня. То, что на сегодня у нас не так популярно».
Два дополнительных инструмента на финальной стадии согласования.
«Мы по поручению правительства прорабатываем механизм льготного кредитования для субъектов естественных монополий в сфере передачи и производства тепла. Здесь мы тесно работаем с группой “Байтерек” непосредственно с “Банком развития Казахстана, разработали уже проект программы. И там будет софинансирование бюджета, за счет этого мы будем достигать льготного кредитования. Там будут два уровня ставки. Пока еще вперед забегать еще рано. Потом, когда мы это уже примем, это будет уже широко в СМИ распространяться”.
Также прорабатывается механизм проведения ремонтных работ за счет средств собственников предприятий.
«Это в части того, что у нас недавно практика показала. В отдельных регионах частные субъекты в прошлом году изъявили желание влить собственные средства на проведение капитальных ремонтных работ. По некоторым регионам мы это сделали, достаточно неплохо получилось, обеспечили возврат этих средств. Но при этом на сегодня мы хотим это немного зафиксировать более детально, чтобы оно было более регламентировано и правильно», — уточнил глава Комитета регулирования естественных монополий.
Методология разработана, находится на стадии согласования.
При этом в планы развития необходимо включать операционные затраты на топливо: уголь, газ, электроэнергию.
«В части инвестиционных программ стоят достаточно амбициозные задачи. У нас субъекты естественных монополий, как и электроэнергетики, разбиты на три категории: с высоким уровнем износа, средним и достаточно хорошим уровнем износа. Акцент будет делаться на регионы, где инфраструктура в очень плачевном состоянии. В основном это у нас северные регионы».
В эти регионы правительство будет направлять средства из всех допустимых источников, чтобы в кратчайшие сроки провести масштабные работы ремонтной компании.
«Тем самым мы в первую очередь повысим эффективность данных субъектов естественных монополий, снизим потери, обеспечим бесперебойность и доступность в предоставлении своих коммунальных услуг для потребителей. Хотел еще отметить, что очень много разных проектов, допустим, в газовую отрасль, в энергетике, но в конечном счете это все упирается в коммунальный чек. И здесь уже в правительстве не очень легко принимаются эти решения. Но при этом учитываются все необходимые потребности и как в энергетике, так и в газовой отрасли».
В отрасли удалось решить проблему кадрового оттока. В 2023 году было увеличение зарплаты в пределах 100%, после чего был отмечен приток тех сотрудников, которые ранее уходили.
Для решения проблем недофинансирования капитальных ремонтных работ в законе также предусмотрели норму, в соответствии с которой в прошлом году более 200 компаний скорректировали свои инвестиционные программы.
«Если по году брать, по четырем сферам, именно по нашим субъектам естественных монополий, больше 200 миллиардов тенге мы в целом привлекли для ремонтных компаний. Мы считаем, что это достаточно ключевой фактор для того, чтобы нарастить необходимый объем ремонтных работ и привлечь необходимый объем инвестиций. Тем самым, стабилизировать эту ситуацию именно в части того, что есть потребность в модернизации, но тем самым также и сбалансировать по конечному росту на тариф».
В теплоэнергетике три составляющие тарифа: производство, передача и снабжение.
«Если мы берем конечный чек операционных затрат, в среднем по Казахстану стоимость одной гигакалории составляет где-то 7600 тенге. Из них 86% идут на операционные расходы, 14% на инвестиции. Мы инвестиции не на достаточном уровне сегодня обеспечиваем. У нас есть определенные задачи по снижению износа до 15−20% в целом по Казахстану».