Какими будут тарифы на электроэнергию в Казахстане

«Но по тарифам стоит другая задача — доступность тарифов для населения. Здесь мы в ходе работы видели, что из-за некоторой социальной протестности тарифы длительное время сдерживались, и они даже от официального уровня инфляции примерно отстают в 1,5 раза. То есть средний рост тарифа отстал в полтора раза. Конечно, в этом году более-менее там начался рост тарифов, но все это говорит о том, что надо признать вот эту правду, для того, чтобы начать решать проблемы в отрасли, придется нам пройти через период роста тарифов. Следующие 5−7 лет будет период уверенного роста тарифов. Здесь один нюанс есть: если тарифы будут переутверждаться раз в год, и не будут предполагать какой-то уверенности для рынка, то не надо ждать инвестиций».