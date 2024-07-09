В Самаре сообщили о дополнительных рейсах в Рождествено 10 и 11 июля

В Самаре местным жителям рассказали о дополнительных рейсах на паромной переправе. Они назначены на 10 и 11 июля 2024 года, сообщает самарское речное пассажирское предприятие.
— Отправление 10 июля из Рождествено в 19:00. Отправление 11 июля из Самары в 20:00, — указано на сайте компании.
Напомним, также самарцам сообщили об изменении расписания на электричке Самара-Тольятти. Будут скорректированы графики трех поездов, им придется делать длительную остановку на Жигулевском море. Изменение введут с 8 июля и до конца лета текущего года.