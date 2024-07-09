Семья из Башкирии получит 5 млн рублей за победу в конкурсе «Это у нас семейное».

Семья из Башкирии получит 5 млн руб. за победу в конкурсе «Это у нас семейное!». Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.
«Наша семья Гайнутдиновых-Файзуллиных стала победительницей всероссийского конкурса “Это у нас семейное!”. Они дружно прошли все испытания и в награду получат денежный приз на улучшение жилищных условий 5 млн рублей! Молодцы! Поздравляем! Гордимся!».
Семейная команда Гайнутдиновых-Файзуллиных представляла на конкурсе Уфу. Вместе они очень любят музыку, принимают участие в различных творческих мероприятиях и музыкальных конкурсах.
«Дочке приснилось, что мы выиграли, и так оно и оказалось! Было очень добро и по-семейному, оценочный день был по-настоящему захватывающим! Спасибо платформе “Россия — страна возможностей” за исполненные мечты!».
Всего участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.
Организатор конкурса «Это у нас семейное» — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».