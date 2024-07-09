В России введут штрафы для лихачей на электросамокатах.

Как отметили в Госдуме, в последние несколько лет фиксируется постоянный рост дорожных аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Нередко жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое такое происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей.