Женщина подала в суд на один из отелей Астаны после посещения их бассейна

«Судом установлено, что истец была допущена в зону бассейна без специальной резиновой обуви, в результате чего, поскользнулась и упала, получив телесные повреждения, что свидетельствует о некачественном предоставлении услуг ответчиком, повлекших за собой причинение вреда здоровью потребителя услуг», — говорится в сообщении Верховного суда.