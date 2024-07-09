Женщина подала в суд на один из отелей Астаны после посещения их бассейна

В Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны обратилась женщина с иском к ТОО (отель) о взыскании утраченного заработка, материального ущерба и возмещении компенсации морального вреда.
В бассейне указанного отеля, по информации суда, женщина получила перелом шейки бедра. С момента получения травмы она длительно проходила лечение, находилась на листе временной нетрудоспособности.
«Судом установлено, что истец была допущена в зону бассейна без специальной резиновой обуви, в результате чего, поскользнулась и упала, получив телесные повреждения, что свидетельствует о некачественном предоставлении услуг ответчиком, повлекших за собой причинение вреда здоровью потребителя услуг», — говорится в сообщении Верховного суда.
При этом подчеркивается, что Национальный стандарт Услуги населению «Услуги бассейнов» СТ РК 2985−2017 предусматривает, что при предоставлении услуг бассейнов должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья посетителей и сохранность их имущества.
"Уровень риска для жизни и здоровья потребителей в них должен быть минимальным. Услуги должны соответствовать мерам безопасности.
По Правилам посещения бассейна и поведения в нем, администрация имеет право лишать права посещения бассейна лиц, нарушающих правил поведения", — объяснили специалисты.
Однако суд посчитал, что размер возмещения вреда должен быть уменьшен, поскольку со стороны истца усматривается грубая неосторожность в нахождении ее в зоне бассейна в тряпочных тапочках, ношение которых правилами не предусмотрено.
«Происшествие произошло в зоне бассейна, что по правилам требует от посетителей наличия специальной резиновой обуви. Таким образом, истец нарушила правила пользования бассейном. Следовательно, имело место грубая неосторожность самого истца, содействовавшая причинению вреда, проигнорировав правила», — подчеркнули в суде.
В итоге, руководствуясь критериями разумности и справедливости, суд уменьшил размер возмещения материального ущерба соразмерно степени вины истца — на 50%.
Так, иск был удовлетворен частично: с ТОО в пользу истца взысканы 1,1 млн тенге утраченного заработка и более 160 тысяч тенге расходов на приобретение лекарственных препаратов и авиабилета.
Поскольку вина ответчика во вреде здоровью истца при оказании услуг признана частичной, удовлетворено частично требование о возмещении компенсации морального вреда — в 50 тыс. тенге.
Решение в законную силу не вступило.