В Севастополе снова масштабное отключение света: где и когда

«Подача электроэнергии будет ограничена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ», — уточнили в пресс-службе.
С 08:00 до 17:00 будет отключено электричество по следующим адресам: ул. Фиолентовское шоссе, 8/1, 50/18, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/14, 50/18, 50/19, 50/20, 50/22, 50/26, 50/16, 50/31/16, 50/13, 50/18, 50/4, 50/3, 50/28/30, 8/1-а, 50/30, 8/½, 30-а/б/в/г, 50/27/29/31, 20/22, 20; ул. Комбрига Потапова, 37, 30-в, 32-а, 34, 26-г/2, 30-г, 26-в, 84-а/1, 37-а, 43-а/б/в, 37, 39-а, 28, 32, 39, 30-г, 26, 32, 34, 40, 43-а, 37-а, 41-а/б/в, 39-а; ул. Готская, 84-в/1, 72-г, 28−52, 56−98, 84−2, 84-г, 90, 98, 102−108, 114, 29−55, 84-б/½/¾, 132, 136, кад. 2256; ул. Камышовое шоссе, 40-а; ул. Молодых Строителей, 50-б, 50-а, 8, 41−53; ул. Александра Маринеско, 5-б; Монастырское шоссе, 59/12.
Также в период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без света останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: ул. Буденного, 6-А, 6-Б, 6−24,35-А, 23,31−59, ул. Николая Музыки, 1,7−13,19−23, ул. Степаненко, 12, ул. Чапаева, 50−80,21-А, 21−25,29−41, пер. Школьный, 2−8, ул. Котовского, 48, ул. Волнистая, 22-А, 4-А, 6, 16, 22−24, 40, 39, 53, 57−61, 11-А, 1-А, 17-А, 1, 7, 11−17, 23−27, ул. Щербака, 12, ул. Гидрографическая, 22-Б, 26-А, 28-В, 22-В, 26-Б, 28-Г, 9, СНТ «Ветеран-2», уч.82, 22, 28, 48, 54, уч. 65, 43, 51, 59, 67, 77, 85, ул. Красивая, 70-А, 74/1, 52-А, 74-А, 74-Б, 42, 46, 8, 16−18, 30, 38, 1−3; СНТ «Энтузиаст», 35, СНТ «Стрелец», 10, ул. Хрусталева, 72-Ж/22, 72-Ж/21, 72-Ж/13, 72-Ж/15, пр. Аэродромный, 2−8, 22, 28, 1−3, Аэродромное шоссе, 16, 20−22, 28, ул. Шабалина, 50, ТСН «Слип», 18−20, 24−28, 40, 44−46, 116, 122, 1, 209-Б, 17, 31, 37, 41, 41, 45−47, 53, СНТ «Якорь», 12, 42−46, 50, 39−51, СНТ «Южный Экспресс», 10-А, 50-А, 22, 28−30, 34, 46, 52, 60, 25-А, 5, 9, 71, 75, 1019, 1051, ТСН «Чайка-89», 60, 65.
Также не будет света в нескольких селах региона. В Колхозное: ул. Горная, 4-А, 4, 16, 988, 1-Б, 1-А, 1−9; ул. Колхозная, 6-А, 4-А, 4−8, 14, 15, 29−31. В селе Россошанка: ул. Жемчужная, 2−12, 1−5, 11; ул. Фролова, 4−16, 488, 1−19; ул. Байдарская, 34-А, 16−18, 490, 491. В селе Новобобровка: ул. Герасина, 2, 6−8, 390, 19-А, 1−3, 7−21, пер. Жасминовый, 2−4,1−3; ул. Гористая, 2, 1, 5−7, 11−21; ул. Садовая, 5−7, 15; ул. Баденкиной, 2−26, 1-Б, 41-А, 1−27; ул. Изумрудная, 2−8, 7-А, 1−7. В селе Родниковое: ул. Терлецкого, 29; ул. Заречная, 8−18, 11−29, 33; ул. Карадагская, 2−6, 16, 1220, 9, 1215; ул. Менгирская, 6−10, 7-А, 1−7; ул. Куликова, 5-Д; ул. Васильковая, 8-А, 6−8, 14, 1192, 1−9, 26−28; ул. Скитальца, 462, 30−42, 27−53.
Мекензиевы горы также временно останутся без электроэнергии, адреса: ул. Миндальная, 4, 32−44, 7, 21−23; ул. Мищенко, 4−16, 21-А, 5,7, 17, 21−29, 33, 39−43, 51, 55, 88; ул. Путейская, 10−46, 747, 48, 747, 2617; ул. Центральная, 6−10, 20, 26, 30−34, 40−42, 23, 27−29, 33, 41, 53; пер. Сенной, 6, 1, 5, 11; пер. Пасечный, 2-Б, 2-А, 2−4, 8−10, 3-А, 1−3,1175; ул. Пасечная, 2-А, 2−4, 10−12, 16−18, 18/1, 1−3, 7−13, 19; пр-д Пасечный, 1-А, 3−5, 9−15, 19−21, 1189, 1251; пер. Кривой, 2−8, 18, 23-А, 19-А, 1−9, 19−23; ул. Родниковая, 19, 13−17; ул. Сенная, 12−20, 1014, 1015; ул. Ясеневая, 86, 92, 67-А, 50−82, 1244, 1338−1340, 47−89, 1339−1341, 2−20; б-р Гардемаринов, 6, 10, 16, 30, 748, 17−21, 34−50; ул. Гуряна, 6, 10, 5; б-р Томаса Макензи, 6−12, 16, 24−26, 1294; ДСК «Парус-4», 77−6, 1-А, 1; пер. Пихтовый, 4−8, 5; пр-д Вельботный, 5; ул. Приборострителей, 10−12, 13; ул. Рябиновая, 4−6, 5; пер. Катальповый, 20−26; ул. Крейсерская, 4, 8−10, 18, 24, 36, 31-А, 3, 7,17−21, 25, 35; ул. Богданова, 530, 155-А/8, 155-А/3; ул. Лагина, 5; пер. Нарядный, 4−16, 3−7; пер. Залесный, к. 756, 4−6, 1-Б, 1-А-2, 3−13; пер. Коробейников, 2-Б, 4−16, 1-А, 1-Б, 1−5, 11−13, 17; пер. Тростниковый, 2, 10−12, 16, 3, 7; пер. Песенный, 2-А, 6, 10−14, 18, 15-А, 3−11, 17; ул. Облепиховая, 2−54, 1−23, 45; пер. Слободский, 2-Б/1, 4−18, 1178, 1-Б/2, 1-Б/1, 5−17.
Также в период с 9 по 15 июля, с 08:30 до 17:30 не будет света у абонентов, проживающих по улицам: Котовского, 1−11, Кочубея, 16−44, 1−19, Федько, 20−22, 26−28, 1, туп. Неровный, 4, Сапунская, 2−36; пер. Сквозной, 2−8,16, ул. Федюхина, 2−28.