В Севастополе снова масштабное отключение света: где и когда

Также в период с 9 по 15 июля, с 08:30 до 17:30 не будет света у абонентов, проживающих по улицам: Котовского, 1−11, Кочубея, 16−44, 1−19, Федько, 20−22, 26−28, 1, туп. Неровный, 4, Сапунская, 2−36; пер. Сквозной, 2−8,16, ул. Федюхина, 2−28.